شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يبدأ فترة الإعداد مع بيراميدز الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فترة الإعداد مع فريقه، والتى ستنطلق يوم الأحد المقبل، على ملعب النادى فى الدفاع الجوى، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

رمضان صبحي سيبدأ فترة الإعداد مع بيراميدز، بعدما غاب اللاعب عن فريقه فى الفترة الماضية بسبب خضوعه لبرنامج تأهيل مكثف بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الخلفية.

وكان الجهاز الفنى لبيراميدز منح اللاعبين راحة لمدة 8 أيام بعد التتويج بلقب بطولة كأس مصر، على أن يعود الفريق لبداية فترة الاعداد للموسم الجديد يوم الأحد المقبل.

ويستعد بيراميدز بعد العودة للسفر إلى رواندا لخوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر في مدينة كيجالي.

وكان مصدر مقرب من رمضان صبحى كشف حقيقة اقتراب اللاعب من الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن كل ما يقال حول انتقال رمضان صبحى للزمالك "كلام"، مشيرًا إلى أنه من الصعب انتقال للاعب للقلعة البيضاء فى الوقت الحالى.

ويرغب الزمالك فى ضم رمضان صبحى من بيراميدز، حيث فتح خط مفاوضات مع إدارة الفريق السماوى على أمل حسم الصفقة، لاسيما أن الزمالك سبق وتفاوض على ضم رمضان صبحى فى الميركاتو الشتوى الماضى والذى تم خلاله ضم عبد الله السعيد من بيراميدز.