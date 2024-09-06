شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البارالمبية لليوم السابع: فاطمة محروس توجت بميدالية فضية بطعم الذهب والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أن فاطمة محروس بذلت جهدًا كبيرًا من أجل حصد الميدالية الفضية خلال منافسات وزن 57 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس .

وقال رئيس اللجنة البارالمبية المصرية لـ"الخليج 365": "فاطمة محروس بذلت جهدًا كبيرًا فى المنافسات حتى توجت بالفضية، والمنافسة كانت قريبة جدًا، والميدالية الفضية بطعم الذهب".

وحققت فاطمة محروس لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، الميدالية الفضية خلال منافسات وزن 57 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس .

ونجحت فاطمة محروس في المحاولة الأولي 130 كجم، ونجحت في المحاولة الثانية برفع 134 كجم، ونجحت في المحاولة الثالثة 139 كجم.

ونستعرض أهم المعلومات عن فاطمة محروس صاحبة الفضية:

تعد هذه هي المشاركة الأولمبياد الثانية لـ"فاطمة"، حيث حققت البطلة المصرية المركز الرابع بأولمبياد طوكيو 2021.

ولدت “فاطمة” بالجيزة في الأول من يونيو عام 2000، وبدأت ممارسة رفع الأثقال بعد بلوغها سن الـ17.

ومن أبرز نتائجها التتويج بفضية بطولة العالم بدبي عام 2023.

ويقود منتخب رفع الأثقال فنيا التشيلي أندريه إتشيڤيريه، ويعاونه محمد عزت وهاني محمود وشعبان الدسوقي مدربين، وعلي محمد إداريا.

ويشارك منتخبنا لرفع الأثقال في الدورة الباراليمبية بـ 13 لاعبًا ولاعبة بواقع 7 لاعبين و6 لاعبات، وتضم اللاعبين: شريف عثمان – هاني عبد الهادي – محمد صبحي – طه عادل – محمد المنياوي – محمود صبري – عمرو فاروق.

وتضم قائمة اللاعبات: رحاب رضوان – نادية فكري – فاطمة محروس – راندا تاج الدين – إيناس الجبالي – صفاء محمد.