شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب البعثة البارالمبية: فاطمة محروس حققت فضية رفع الأثقال رغم الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

أكد سامح السيد، طبيب البعثة المصرية فى دورة الألعاب البارالمبية في باريس، أن فاطمة محروس خاضت منافسات رفع الاثقال وهي مصابة، مشيرا إلى أنه تم علاجها فى مصر قبل السفر إلى فرنسا وتم تأهليها قبل أيام من المنافسات.



وقال طبيب البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية في باريس لليوم السابع، إن إصابة فاطمة محروس كانت قوية وعدم تأهيلها جيداً كان من الممكن يمنعها من تحقيق ميدالية.

ونجحت فاطمة محروس لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، في تحقيق ميدالية فضية خلال منافسات وزن 57 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليًا فى العاصمة الفرنسية باريس.

ونجحت فاطمة محروس في المحاولة الأولى 130 كجم، ونجحت في المحاولة الثانية برفع 134 كجم، ونجحت في المحاولة الثالثة 139 كجم.