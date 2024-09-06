مصر تحصد برونزية الكرة الطائرة جلوس بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - توج منتخبنا الوطني للكرة الطائرة جلوس بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024 .

وجاء تتويج منتخبنا عقب فوزه على نظيره الألماني بنتيجة 2/3 حيث فاز منتخبنا بالشوط الاول 22/25 ، وتعادل المنتخب الألماني بإحرازه الشوط الثاني بنتيجة 25/23 ، ليعيد منتخبنا تقدمه بالفوز بالشوط الثالث 23/25 ، ويتعادل المنتخب الألماني بحصوله على الشوط الرابع بنتيجة 25/23 , ليحسم منتخبنا المباراة والميدالية بحصوله على الشوط الرابع بنتيجة 10/15 .

وكان منتخبنا قد خسر اولى مبارياته بالدورة الأوليمبية من البوسنة والهرسك بطل أوروبا ، ثم عاد سريعا وتغلب على فرنسا في عقر دارها، ثم فاز على نظيره الكازاخستاني ، ليواجه المنتخب الايراني بطل العالم ورغم الهزيمة إلا أن منتخبنا كان أول منتخب يحصل على شوط أمام إيران طوال البطولة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.