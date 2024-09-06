تصفيات أمم أفريقيا 2025.. حسام حسن يلقى محاضرة فيديو للاعبي منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - ألقى المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن، محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الفراعنة، قبل التوجه إلى ستاد القاهرة الدولي لمواجهة منتخب كاب فيردي في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.



وشرح حسام حسن خلال المحاضرة الفنية على اللاعبين خطة المباراة وطريقة اللعب التي يعتمد عليها أمام منتخب كاب فيردي، إلى جانب منحهم التعليمات الأخيرة والمهام المطلوبة منهم خلال المباراة.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة مصر والرأس الأخضر ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر:



تنطلق مباراة مصر والرأس الأخضر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر فضائية بي إن سبورتس 2 الناقل الحصري فضائيًا لمنافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا، بالإضافة لقناة تايم سبورتس المصرية عبر بثها الأرضي، وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلق علي محمد علي.