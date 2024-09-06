الصراع يشتعل بين ريال مدريد والاتحاد البرازيلي بعد اصابة ميليتاو

ياسر رشاد - القاهرة - أشعلت اصابة مدافع نادي ريال مدريد و منتخب البرازيل ايدير ميليتاو حربا كلامية ساخنة بين الاتحاد البرازيلي و نادي ريال مدريد الذي اتهم مسئولي الاتحاد البرازيلي بأنهم السبب في اصابة الاعب .

وكان منتخب البرازيل قد اعلن اصابة ايدير ميليتاو واستبعاده من تشكيلة منتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي الحالي واكدت التقارير الطبية ان اصابة ميليتاو مجرد شد عضلي ربما يبعده عن الملاعب لمدة اسبوعين فقط الا ان مسئولي ريال مدريد القوا باللوم على الاتحاد البرازيلي .

وقالت صحيفة ماركا الاسبانية نقلا عن مسئول داخل نادي ريال مدريد ان النادي الاسباني ضاق ذرعا بما يحدث من اصابات للاعبيه خلال فترة التوقف الدولي خاصة مع منتخب البرازيل مشيرا الى ان نادي ريال مدريد تحدث مع الاتحاد الاوربي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الشأن مؤكدا ان نادي ريال مدريد اصيب بالكثير من الاضرار بسبب ما اسماه بالاضرار من انضمام لاعبيه الى المنتخبات الوطنية بعدما يكونوا في افضل فورمة رياضية .

مسئولي منتخب البرازيل لم يسكتوا امام اتهامات نادي ريال مدريد مشيرين الى ان اصابة ميليتاو بسيطة للغاية وربما جاءت بسبب رحلة السفر الطويلة من اسبانيا الى البرازيل مشيرين الى ان اصابة لاعبي ريال مدريد تشاوميني و فيرلان مينيدي اصيبوا في نادي ريال مدريد وتحت رعايته الفائقة كما اصيب ميليتاو نفسه بقطع في الرباط الصليبي وهو تحت رعاية نادي ريال مدريد وهو ما يؤكد عبثية ما يقوله مسئولي النادي الملكي وفقا لتصريحات مسئول بالاتحاد البرازيلي لكرة القدم .