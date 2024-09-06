فنربخشة التركي مهتم بالحصول على توقيع البرازيلي انتوني

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت صحيفة الديلي ميل الانجليزية ان نادي فنربخشة التركي والذي يدربه المدير الفني البرتغالي جوزية مورينيو يرغب في ضم البرازيلي انتوني مهاجم نادي مانشيستر يونايتد الانجليزي قبل اغلاق فترة الانتقالات الصيفية في الدوري التركي يوم 13 سبتمبر الحالي .

وكان نادي مانشيستر يونايتد قد ضم أنتوني قبل موسمين مقابل 85 مليون جنية استرليني في صفقة كبيرة الا ان مردود الجناح البرازيلي لم يكن متميزا خلال الموسمين الماضيين مما ادى الى وضعه على قائمة الراحلين عن مانشيستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الا ان انتوني لم يتلقى عروضا مناسبة .

وقالت صحيفة الديلي ميل الانجليزية ان نادي فنربخشة يرغب في التقدم بعرض اللحظات الاخيرة الى انتوني لينضم الى النادي التركي على سبيل الاعارة من مانشيستر يونايتد لتدعيم صفوف فنربخشة في الموسم الحالي .

واضافت الديلي ميل ان جوزية مورينيو يرغب في تدعيم هجوم فنر بخشة على الرغم من النجاح في ضم مهاجم أشبيلية ومنتخب المغرب يوسف النصيري الا ان مورينيو يبدو غير راض حتى الان عن قوة هجوم ويرى في انتوني اضافة قوية لهجوم فريقه .