عقبة وحيدة تحسم انضمام رابيو لصفوف برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان النجم الفرنسي ادريان رابيو والذي مازال بلا اي نادي في الوقت الحالي مازال احد الخيارات الموجودة امام برشلونة لتدعيم خط الوسط لاسيما بعد الاصابة التي تعرض لها نجم برشلونة الشاب مارك بيرنال و ستؤدي الى غيابه عن الموسم الحالي بالكامل .

وكان ادريان رابيو قد انتهى تعاقده مع نادي يوفنتوس الايطالي ولم يقم بتجديد التعاقد مع السيدة العجوز و هو ما ادى الى دخوله في مفاوضات مع عدة اندية من بينها برشلونة الاسباني والنصر السعودي ومانشيستر يونايتد الانجليزي الا ان الاعب لم يحدد وجهته حتى الان .

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو ان العقبة التي وقفت امام انضمام ادريان رابيو كانت هي الراتب السنوى الذي طلبه وكيل الاعب ووالدته في نفس الوقت وهو 10 مليون يورو وهو الراتب الذي رفض برشلونة دفعه نظرا للظروف المالية التي يمر بها النادي في الوقت الحالي خاصة وان النادي الكاتالوني لم يصل حتى الان الى نقطة التعادل بين رواتب لاعبيه وعائدات النادي وفقا للائحة الدوري الاسباني .

واشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو ان اصابة مارك بيرنال جعلت برشلونة يعيد الاتصالات مع ادريان رابيو وهناك عدة مقترحات لانهاء الصفقة منها خفض الاعب لراتبه السنوى هذا الموسم ثم رفعه في الموسم المقبل او الانتظار حتى يتقرر مصير الهولندي فرانكي دي يونج حيث انه في حالة اضراره للجوء الى اجراء جراحة اخرى سيجعل برشلونة يلجأ الى بند التعاقد مع لاعب بسبب اصابة طويلة المدى وهو ما سيبعده عن القواعد المالية لليجا الاسبانية وهو نفس ماحدث في عملية قيد داني اولمو .

الموندو اكدت ان الايام القادمة ستكشف وجهة ادريان رابيو وامكانية ارتدائه فانلة برشلونة قبل انتهاء فترة التوقف الدولي .