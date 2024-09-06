فلامنجو البرازيلي يسعى لضم مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة جلوبو البرازيلية الشهيرة ان عملاق كرة القدم البرازيلية نادي فلامنجو يرغب في ضم مهاجم مانشيستر يونايتد السابق مارسيال في صفقة انتقال حر بعدما تم الاستغناء عنه من جانب ناديه الانجليزي قبل بداية الموسم .

وكان المهاجم الفرنسي مارسيال قد غادر مانشيستر يونايتد قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية لكنه لم ينضم الى اي نادي حتى الان حيث رفض العروض التي قدمت اليه من عدة اندية اوربية وفي المملكة العربية السعودية .

وقالت صحيفة جلوبو ان نادي فلامنجو يبدو في مفاوضات متقدمة لضم مارسيال بعد اصابة مهاجمه الاساسي بيدرو بقطع في وتر اخيليس خلال تدريباته مع منتخب البرازيل هذا الاسبوع مشيرة الى ان مارسيال طلب مهلة للتفكير في العروض التي قدمت له قبل منح الضوء الاخضر لمسئولي فلامنجو للتفاوض مع وكيله .