فاطمة محروس تتوج بفضية رفع الأثقال في بارالمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - توجت فاطمة محروس لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال بفضية وزن 67 كجم، بمنافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والتي تقام في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري.

ونجحت فاطمة في رفع ثقل 130 كجم في المحاولة الأولى، وفي الثانية رفعت ثقل 134 كجم، وفي المحاولة الثالثة رفعت 139 كجم.

وبذلك ترفع مصر رصيدها عند 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية، حيث توج محمد المنياوي ورحاب رضوان بذهبيتي رفع الأثقال، وفضية فاطمة محروس في رفع الأثقال، وبرونزية الكرة الطائرة جلوس.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعب ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.