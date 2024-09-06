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أشرف داري على مقاعد البدلاء.. التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب أمام الجابون

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ياسر رشاد - القاهرة - تصفيات أمم إفريقيا 2025

الجمعة 06/سبتمبر/2024 - 09:01 م 9/6/2024 9:01:28 PM

يتقابل منتخب المغرب مع نظيره الجابوني، بعد قليل، فى المباراة التى تجمع بين المنتخبين ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات أفريقيا 2025.

 

التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب أمام الجابون في تصفيات أمم إفريقيا 2025


جاءت اختيارات وليد الركراكي، المدير الفني لمتنخب لامغرب في لقاء اليوم أمام الجابون، ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2025، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي، أشرف حكيمي، عبد الكبير عبقار، نايف أكرد.

وسط الملعب: إلياس بن صغير، عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط.

خط الهجوم: حكيم زياش، سفيان رحيمي، إبراهيم دياز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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