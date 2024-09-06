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الزمالك يتسلم البطاقه الدوليه للجابوني ارون بوبيندزا

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ياسر رشاد - القاهرة - تلقى نادي الزمالك إخطاراً من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتلقي البطاقة الدولية للدولي الجابوني أرون بوبيندزا خلال الساعات القليلة الماضية.
وأرسل نادي الزمالك تذاكر الطيران إلى اللاعب تمهيداً لحضوره إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن مؤخراً عن التعاقد رسمياً مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.
وكان الزمالك سبق وتعاقد من قبل مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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