أوغندا تتعادل مع جنوب أفريقا في تصفيات أمم أفريقيا 2025

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الايجابي نتيجة مباراة منتخب جنوب إفريقيا و نظيره الأوغندي بنتيجة هدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 والتي تقام في المغرب.



أهداف مباراة جنوب أفريقيا وأوغندا



وافتتح جنوب إفريقيا التسجيل في الدقيقة 14 من الشوط الأول عن طريق اللاعب لايلي فوستر، قبل أن يسجل منتخب أوغندا هدفين متتاليين في الدقائق 51 و54، ليعود بعدها منتخب جنوب أفريقيا ويسجل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.