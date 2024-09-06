تصفيات أمم أفريقيا 2025.. غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب مصر الأول مساء اليوم الجمعة مواجهة صعبة امام ضيفه كاب فيردي في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

صور.. غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردي

ويبحث المنتخب الوطني اليوم عن تحقيق فوزه الأول على كاب فيردي في تاريخ مواجهات الجانبين.

وخاض منتخب مصر مواجهة كروية وحيدة، سواء رسمياً أو ودياً أمام كاب فيردي ضمن منافسات النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وتواجد المنتخبان في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وهي المرحلة التي تفوق فيها كاب فيردي على كتيبة الفراعنة، الذي تأهل لدور الـ 16 برصيد 3 نقاط، خلف كاب فيردي المتصدر بـ 7 نقاط.

وانتهت المباراة بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، وشهد إثارة في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، حيث سجل مصطفي محمد، هدف التقدم للفراعنة في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وقبل النهاية بثوان معدودة، أدرك كاب فيردي التعادل.