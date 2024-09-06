تصفيات أمم أفريقيا 2025.. تشكيل منتخب السنغال أمام بوركينا فاسو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن اليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال تشكيل بلاده أمام نظيره بوركينا فاسو، في المباراة التي تقام اليوم الجمعة، على ملعب ديامينياديو الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية عشرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

تشكيل منتخب السنغال أمام بوركينا فاسو

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم إفريقيا التي ستستضيفها المغرب.

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثانية عشرة والأخيرة، والتي تضم بوركينا فاسو بالإضافة إلى بوروندي ومالاوي، إذ يتنافسون على بطاقتي التأهل لأمم إفريقيا، يظفر بهما المتصدر والوصيف لهذه المجموعة.