ممفيس ديباي يقترب من الدوري البرازيلي

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب المهاجم الهولندي ممفيس ديباي لاعب برشلونة و أتلتيكو مدريد السابق، من الانتقال إلى أحد الأندية البرازيلية في المرحلة المقبلة.

ولم يحسم ممفيس ديباي وجهته حتى الأن بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد في شهر يونيو الماضي.

وبحسب الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورتس فابريزيو رومانو، فإن ديباي في طريقه للذهاب إلى الدوري البرازيلي.

وأفاد رومانو عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن ديباي سوف ينضم إلى صفوف كورينثيانز.

وتوصل كورينثيانز إلى اتفاق مع ديباي لضمه بعقد حتى عام 2026 المقبل.

وقال رومانو: "توصل كورينثيانز وممفيس ديباي إلى اتفاق مبدئي".

وأضاف رومانو في حديثه: "تم التوصل إلى اتفاق شفهي الآن حيث لا تزال الوثائق قيد الصياغة، وتمت مراجعتها مع وكيل أعماله".

وأتم الصحفي الإيطالي: "خطوات رئيسية يجب اتباعها قبل توقيع الصفقة مع ممفيس الذي سيكون لاعبا مع النادي البرازيلي بعقد مدته عامين".