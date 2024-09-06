المقاولون 2010 يهزم الأهلي وديا برباعية

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد، حقق فريق ناشئين المقاولون العرب مواليد 2010 فوزاً كبيراً على فريق النادي الأهلي في مباراة ودية انتهت بنتيجة 4 - 1.

وقد أظهر الفريق أداءً مميزاً يعكس جاهزيته للموسم المقبل، وتألق اللاعب ياسين أبو زيد الذي أحرز هدفين، فيما سجل كل من محمود محفوظ ومالك تامر هدفاً لكل منهما .

وذلك تحت إشراف الكابتن يسري عبد الغني رئيس القطاع والمدير الفني لفرق الشباب والناشئين الكابتن محمد عبد العزيز زيزو وبقيادة المدير الفني الكابتن هيثم حسين، ويعاونه المدرب محمد السيد ومدرب حراس المرمى بلال ثابت، والكابتن سعيد صابر إداري للفريق، والكابتن علي حسين أخصائي إصابات ملاعب .