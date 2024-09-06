محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر لمباراة كاب فيردي

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة لمباراة نظيره منتخب كاب فيردي في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وستقام مباراة مصر وكاب فيردي على أرضية استاد القاهرة في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة.

ويغيب عن مباراة الفراعنة اليوم أمام كاب فيردي اللاعب إمام عاشور نجم وسط الاهلي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى محمد عبد المنعم بعدما انضم حديثًا إلى نادي نيس الفرنسي.

تشكيل منتخب مصر لمباراة كاب فيردي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – حمدي فتحي – محمد حمدي.

الوسط: أحمد سيد زيزو – مروان عطية – محمود حسن تريزيجيه.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – عمر مرموش.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

المهدي سليمان – مصطفى شوبير – أحمد حجازي – أحمد رمضان – خالد صبحي – محمد شحاتة – أحمد نبيل كوكا – محمد النني – ناصر ماهر – مصطفى فتحي – إبراهيم عادل – أسامة فيصل.

ويلعب منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، في مجموعة تضم كاب فيردي وبوتسوانا وموريتانيا.