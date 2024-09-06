فاطمة محروس تحقق الميدالية الرابعة لمصر في دورة الألعاب البارالمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حققت المصرية فاطمة محروس، الميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 67 كجم ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقامة في باريس.

وجاءت تلك الميدالية بعد تحقيقها فضية كأس العالم البارالمبي 2024، وتعد هذه هي الميدالية الرابعة لمصر في دورة الألعاب البارالمبية.

وحقق محمد المنياوي ذهبية رفع الأثقال وزن 59 كجم، وذهبية رحاب رضوان وزن 50 كجم، وبرونزية كرة الطائرة.

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