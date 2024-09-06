الزمالك يُعلن تلقيه البطاقة الدولية لـ "صفقته المثيرة للجدل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطاراً من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتلقي البطاقة الدولية للدولي الجابوني أرون بوبيندزا خلال الساعات القليلة الماضية.

وكانت صفقة ضم أرون بوبيندزا قد صاحبها خلال الساعات الماضية جدلاً بخصوص إتمام مسؤولي الزمالك لها من عدمها.

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أنه سيرسل تذاكر الطيران إلى اللاعب تمهيداً لحضوره إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن مؤخراً عن التعاقد رسمياً مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

وكان الزمالك سبق وتعاقد من قبل مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب.

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