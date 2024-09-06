مصدر يوضح.. هل سيضم بيراميدز اللاعب صديق أوجولا مقابل 4 صفقات لسيراميكا كليوباترا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

كشف مصدر مُطلع حقيقة اقتراب نادي بيراميدز من ضم نجم فريق سيراميكا كليوباترا، المحترف النجيري صديق أوجولا مقابل 4 لاعبين.

وأوضح المصدر المطلع على سير المفاوضات، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الصفقة لن تكون تبادلية؛ حيث سيضم سيراميكا كليوباترا 4 لاعبين من بيراميدز وهم: محمد رضا "بوبو" - يوسف أسامة نبيه - فخري لاكاي - عبد الله مجدي في صفقة منفصلة عن رحيل أوجولا لبيراميدز.

وشارك أوجولا صاحب الـ 23 عاماً بقميص سيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي بـ 34 مباراة؛ حيث سجل 12 هدفًا وصنع 11.

وأنهى فريق بيراميدز الموسم الماضي من الدوري في المركز الثاني برصيد 79 نقطة، فيما احتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

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