أوباما: سأعمل على تحقيق دوري أبطال أفريقيا مع بيراميدز فلم أحققها مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال يوسف أوباما الوافد الجديد على صفوف بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية الجارية إنه سيعمل مع زملائه على التتويج بدوري أبطال أفريقيا التي لم يتوّج بها مع الزمالك.

وأضاف أوباما، خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة:"أحمد الله على فضله بأنني حققت كل شيء مع نادي الزمالك، وينقصني بطولة واحدة وهي دوري أبطال أفريقيا، وبإذن الله سأعمل مع زملائي على تحقيقها في نادي بيراميدز والجميع في مصر يعلم جيدا أن بيراميدز فريق ولد عملاقا وكان ينقصه فقط تحقيق أول بطولة، والتي تحققت بالفعل بحصد لقب كأس مصر، وهذه مجرد البداية والقادم أفضل في جميع البطولات".

وأردف اللاعب صاحب الـ28 عامًا: "سعيد بالتواجد في منظومة كبيرة ونادي كبير ولاعبين رائعين، والحلم لا يتوقف هنا عن المنافسة على كل البطولات، ومع بعض هنا في بيراميدز سنحقق أهدافنا وننافس على كل شيء، وجميع اللاعبين هنا أخواتي وتحدثت معهم وباركت لهم بعد التتويج بلقب كأس مصر، لأنني أعلم أنها بطولة مهمة جدا للاعبين وللنادي، وستكون هي مجرد بداية للقادم".

وأشار صانع الألعاب إلى سعادته بتتويج نادي بيراميدز بلقب كأس مصر:"أول بطولة ولن تكون الأخيرة، وسنعمل معا على التتويج بكل البطولات مستقبلا، لأن نادي بيراميدز كبير بالطبع وكل الناس تعلم ذلك جيدًا وإحساس وشعور جميل بالطبع اللعب لناد كبير بحجم بيراميدز، والذي يمتلك طموحات كبيرة سيكون جزءًا منها خلال الفترة المقبلة".

وأتم اللاعب تصريحاته بالتشديد على أنه سعيد بالتواجد في ناد يدار باحترافية شديدة وتوفير كل الإمكانيات بفضل الإدارة المحترفة الموجودة.

اقرأ أيضًا:

نجم الأهلي السابق لمصراوي يجب توقيع عقوبة على محمد عبد المنعم

فانتازي.. ارتفاع سعر محمد صلاح قبل الجولة الرابعة