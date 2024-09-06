بمشاركة الوافد الجديد.. الأهلي يفوز على وادي دجلة وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الأهلي ووادي دجلة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن المواجهات الودية استعدادا للموسم الجديد 2024/25.

وفاز النادي الأهلي على نظيره وادي دجلة بهدف دون مقابل سجله حسين الشحات.

وشهد التشكيل تواجد الوافد الجديد، يحيى عطية الله، لأول مرة في مباراة مع المارد الأحمر.

تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة وديا:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: أحمد عابدين - يحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - كهربا.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره جورماهيا يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر، ضمن مواجهات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا: