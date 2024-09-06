مفاجأة في تشكيل منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، التشكيل الرسمي لمواجهة الرأس الأخضر، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا 2025.

وشهد التشكيل تواجد نجم ليفربول محمد صلاح، ومحمد الشناوي حارسا للمرمى، بجانب أحمد سيد زيزو في خط الوسط، ولعب حمدي فتحي في مركز المدافع.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - رامي ربيعة - محمد هاني - حمدي فتحي.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد سيد زيزو - عمر مروش.

خط الهجوم: تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى محمد.

والجدير بالذكر أن المباراة تبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد القاهرة الدولي.

دكة بدلاء منتخب مصر

المهدي سليمان - مصطفى شوبير - أحمد حجازي - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل.

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