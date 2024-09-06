مباشر لحظة بلحظة.. مصر 0 - 0 الرأس الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة منتخب مصر ونظيره الرأس الأخضر اليوم الجمعة.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

ويستضيف منتخب مصر نظيره الراس الأخضر عند العاشرة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى لتصفيات كأس أمم أفريقيا.

تشكيل منتخب مصر لمباراة الرأس الأخضر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - رامي ربيعة - محمد هاني - حمدي فتحي.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد سيد زيزو - عمر مروش.

خط الهجوم: تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى محمد.

دكة بدلاء منتخب مصر

المهدي سليمان - مصطفى شوبير - أحمد حجازي - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والرأس الأخضر

وتنقل مباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات أمم أفريقيا 2025، على قناتي بي إن سبورتس 2 المشفرة، وأون تايم سبورتس الأرضية المجانية.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

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