لمباراة واحدة.. محمد زيدان يعود للملاعب تحت قيادة يورجن كلوب.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وصل اللاعب المصري، محمد زيدان، إلى ألمانيا من أجل المشاركة في مباراة وداع ثنائي بوروسيا دورتموند، لوكاس بيتشيك وياكوب بواشتشيكوفسكي، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

وسيشهد فريق يورجن كلوب تواجد عدد من اللاعبين الذين سبق له أن دربهم أمثال، محمد زيدان ونوري شاهين وسيباستيان كيل ومارسيل شميلزر، بجانب كيفن جروسكرويتس ورومان فايدنفيلر وباتريك أووموييلا، بالإضافة إلى موريتس لايتنر وفلوريان كرينج.

وكان قد أعلن المدرب الألماني، يورجن كلوب، اعتزاله تدريب كرة القدم بعد رحيله عن القيادة الفنية لنادي ليفربول، عقب 6 سنوات مع دورتموند، و8 مواسم داخل جدران الأنفيلد.

ومن جانب آخر، أعلن محمد زيدان اعتزاله كرة القدم في عام 2016، بعد إنهاء تعاقده مع نادي الإنتاج الحربي.

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