"الفلوس جت منين".. كيف يُبرم الزمالك صفقاته الصيفية الحالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أثار إعلان نادي الزمالك عن التعاقد مع صفقات أجنبية بجانب ارتباط اسمه بأخرى قوية خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية تساؤلاً حول مصدر تمويل الصفقات في ظل معاناة الزمالك بحسب تصريحات سابقة لمسؤوليه من أزمة مالية في ظل توجيه أموال النادي لغلق قضايا بالاتحاد الدولي "فيفا" بجانب سداد مستحقات متأخرة للاعبيه بالفرق المختلفة.

الزمالك أعلن بصورة رسمية خلال الانتقالات الصيفية الجارية إتمام إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايج قادماً من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية الشراء، بجانب التعاقد مدة 4 سنوات مع المهاجم الفلسطيني عمر فرج قادمًا من صفوف آيك السويدي والمهاجم الجابوني أرون بوبيندزا.

تقارير فرنسية أوضحت أن الزمالك لم يدفع أي مقابل لاستعارة اللاعب المغربي بنتايج بل سيتكفل براتب اللاعب البالغ 250 ألف دولار في الموسم، فيما سيكون التعاقد مع عمر فرج جاء مقابل يقارب مليون دولار؛ حيث اتفق الزمالك مع مسؤولي النادي السويدي على تقسيط قيمة الصفقة، فيما لم يحصل اللاعب على مقدم لتعاقده وهو ما سهل الأمر على مسؤولي الزمالك.

وعلى الجانب الآخر اتجه الزمالك للتعاقد مع صفقات حرة؛ حيث ضم المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا بدون دفع مقابل مادي فقط سيتكفل براتب اللاعب البالغ 700 ألف دولار خلال الموسم الجديد 2024/2025.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الجمعة، أن اللاعب سيكون عقده لموسمين مع وجود خيار لزيادة العقد لموسم آخر بموافقة الطرفين.

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