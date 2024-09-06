بالفيديو.. لاعب منتخب فرنسا يسجل أسرع هدف في تاريخ دوري الأمم الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل لاعب منتخب فرنسا، برادلي باركولا، هدف تقدم الديوك بمرمى إيطاليا في الثانية 13.

وجاء الهدف بعد خطأ فادح من الظهير الأيمن لفرنسا، دي لورينزو، حيث تأخر في تمرير الكرة ليستغلها باركولا ويسجل هدف التقدم.

ويقام لقاء منتخب فرنسا وإيطاليا ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتضم المجموعة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية كل من، إيطاليا وبلجيكا وفرنسا والكيان الصهيوني.

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