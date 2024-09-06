شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتعاقد مع السيد سالم موسمين في صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الداخلية في التعاقد مع السيد سالم لاعب الاتحاد السكندري السابق، في صفقة انتقال حر استعدادًا لدورى المحترفين فى الموسم المقبل.

وكان مسئولو نادى الداخلية، نجحوا في التعاقد مع أبو بكر حمزة الجمل مهاجم الإسماعيلى السابق، ويسعى فريق الداخلية لتدعيم صفوفه بصفقات قوية من أجل العودة سريعا إلى الدورى الممتاز بعدما هبط الفريق هذا الموسم بعد احتلاله المركز الأخير.

وتصدر فريق بلدية المحلة قائمة أضعف خط دفاع فى مسابقة دوري 2023-2024، بعدما اهتزت شباك الفريق المحلاوي بـ65 هدفاً، بينما جاء فريق الداخلية على رأس قائمة أسوأ خط هجوم، حيث لم يسجل لاعبوه سوى 17 هدفاً فقط على مدار الموسم.

وأسفرت قرعة دوري المحترفين للموسم الجديد 2024 /2025 عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول، بعدما تم إجراؤها صباح اليوم فى مقر اتحاد الكرة بحضور ممثلي الأندية.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

طنطا مع وادي دجلة

لافيينا مع راية

أبو قير للأسمدة مع المنصورة

السكة مع أسوان

كهرباء الإسماعيلية مع ديروط

الترسانة مع منتخب السويس

القناة مع المقاولون

الداخلية مع بلدية المحلة

سبورتنج مع بترول أسيوط

الاتصالات مع بروكسي