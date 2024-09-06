شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى.. تريزيجيه ومرموش وصلاح وزيزو يقودون منتخب مصر أمام كاب فيردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، التشكيل الذى سيخوض به مباراة كاب فيردى على ستاد القاهرة الدولى بعد قليل فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

يضم التشكيل كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى ورامى ربيعة وحمدى فتحى ومحمد حمدى فى الدفاع، ومروان عطية وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه فى الوسط، وعمر مرموش و محمد صلاح ومصطفى محمد.

وتضم مجموعة منتخب مصر في تصفيات الأمم الأفريقية المغرب 2025 كلاً من: "الرأس الأخضر - موريتانيا – بوتسوانا"، حيث يلاقي في هذه الجولة منتخبا مصر والرأس الأخضر، بينما يلتقي منتخب موريتانيا مع بوتسوانا، على أن يلتقي الفراعنة في الجولة الثانية الثلاثاء المقبل نظيره بوتسوانا.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.