شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حافلة منتخب مصر إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة كاب فيردى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة لاعبى منتخب مصر إلى ستاد القاهرة الدولى استعدادًا لمواجهة كاب فيردى فى تمام الساعة العاشرة مساء ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

‎يعتبر التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر أمام كاب فيردى هو محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى ورامى ربيعة وحمدى فتحى ومحمد حمدى فى الدفاع، وزيزو ومروان عطية ومحمد الننى فى الوسط، ومرموش و محمد صلاح ومصطفى محمد فى الهجوم.

‎وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.