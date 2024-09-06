شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيلو يجتمع مع إمام محمدين قبل انطلاق فترة إعداد الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع بابا فاسيلو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، مع إمام محمدين والجهاز الفني والاداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم لتنظيم بداية فترة الإعداد، والمقرر إقامتها غدًا في الساعة الخامسة مساء على استاد الاسكندرية.



بابا فاسيليو

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع مدافع زد عبد الله بكرى، والذي سبق لـه اللعـب لأندية سموحة وبيراميدز وفاركو.



اجتمع بابا فاسيلو وإمام محمدين

ويُعد بكري أحد أفضل اللاعبين في الدوري المصرى فى هذا المركز، ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف نادي الاتحاد السكندرى و التي تمتد لمدة موسم على سبيل الإعارة قابل للتجديد.



الاتحاد السكندرى

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح و موافقة لجنة الكرة و المدير الفني للفريق بابا فاسيليو ,إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى.

وكان الاتحاد السكندري قد أبرم 8 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد إعلان التعاقد مع كل من حامد الجابري ومروان داوود وعمرو جمعة وأحمد الشيمي وهشام عادل وأحمد أيمن وإسلام سمير وعبد الرحمن خالد جبنة، لتكون صفقة بكري هي التاسعة لزعيم الثغر.