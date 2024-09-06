شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أحمد محسن.. الإسماعيلى يفاوض إيريك تراورى لفسخ التعاقد بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو نادى الإسماعيلى، في مفاوضات مع البوركينى إيريك تراورى لاعب وسط الدراويش، لفسخ التعاقد معه بالتراضى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يقدم البوركينى إيريك تراورى المستوى المنتظر منه، بعدما سجل هدفين فقط مع الدراويش خلال 19 مباراة لعبها منذ التعاقد معه في يناير الماضى في الانتقالات الشتوي.

ويسعى مسئولو الإسماعيلى في التخلص من اللاعب والتوصل لاتفاق بينهما يقضى برحيله بالتراضى حتى لا يتعرض الفريق لأزمات أخرى.

ومن جانب آخر، أعلن أحمد محسن ظهير أيسر النادى الإسماعيلى، انتهاء مشواره مع النادى الإسماعيلى بعد فسخ التعاقد بينهما، متمنيا التوفيق للنادى فيما هو قادم.

وكتب أحمد محسن عبر حسابه على "فيس بوك": "إنهارده خلاص انتهى مشواري مع النادي الاسماعيلي تم فسخ العقد بتمنالهم كل التوفيق الفترة الجاية وجمهور الإسماعيلي كان نفسي أعملكم أي حاجة قبل ما أمشي بس قدر الله وما شاء فعل لأنكم تستاهلوا كل خير يا رب وفقني فيما هو قادم".

وكان أحمد محسن خرج من حسابات الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى، منذ شهر يناير الماضى، والذى قرر إبعاده من تدريبات الفريق الأول منذ ذلك الوقت.