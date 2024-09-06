اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 6- 9- 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، الأهلي يهزم دجلة بهدف الشحات وديًا استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني، والزمالك يعلن وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا.

التشكيل الرسمى.. تريزيجيه ومرموش وصلاح وزيزو يقودون منتخب مصر أمام كاب فيردى

التشكيل الرسمى.. تريزيجيه ومرموش وصلاح وزيزو يقودون منتخب مصر أمام كاب فيردى

 

 

الأهلي يهزم دجلة بهدف الشحات وديًا استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني

الأهلي يهزم دجلة بهدف الشحات وديًا استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني

 

 

الزمالك يعلن وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا

الزمالك يعلن وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا

 

بيراميدز يعلن رسمياً ضم يوسف أوباما فى صفقة انتقال حر

بيراميدز يعلن رسمياً ضم يوسف أوباما فى صفقة انتقال حر

 

أسامة نبيه: "يوسف قد صديق أوجولا 100 مرة.. ويساوى 50 مليون جنيه"

أسامة نبيه:

 

تعطل مفاوضات بيراميدز وسيراميكا لضم صديق أوجولا

تعطل مفاوضات بيراميدز وسيراميكا لضم صديق أوجولا

 

فاطمة محروس تحرز الميدالية الفضية فى بارالمبياد رفع الأثقال

فاطمة محروس تحرز الميدالية الفضية فى بارالمبياد رفع الأثقال

 

 

منتخب الطائرة جلوس يحقق الميدالية البرونزية في بارالمبياد باريس 2024

منتخب الطائرة جلوس يحقق الميدالية البرونزية في بارالمبياد باريس 2024

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا