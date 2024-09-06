شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 6- 9- 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، الأهلي يهزم دجلة بهدف الشحات وديًا استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني، والزمالك يعلن وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا.

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الزمالك يعلن وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا

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