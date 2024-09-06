شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأهلي بعد ودية دجلة استعدادًا لضربة البداية أمام جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر برنامج استعداد الفريق للارتباطات المقبلة التي يستهل بها المارد الأحمر موسمه الجديد محليًا وأفريقيًا ويأتي في مقدمتها ضربة البداية بدوري الأبطال.

ويخوض الأهلي مباراة ودية في السادسة والنصف من مساء اليوم، الجمعة، أمام وادي دجلة على ملعب التتش ثم يواصل الفريق تدريباته غدًا السبت قبل أن يحصل على راحة الأحد ثم يستأنف تدريباته على فترتين لمدة 48 ساعة لزيادة الحمل التدريبي.

وعاد الأهلي للتدريبات مساء الإثنين الماضي بعد إنتهاء الإجازة السنوية التي حصل عليها الفريق عقب نهاية الموسم الماضي الذي شهد تتويج الفريق بأكثر من بطولة يأتي في مقدمتها دوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري وكأس مصر والدوري الممتاز.

من ناحية أخرى ، بدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبات الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها على استاد القاهرة، من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يطاب مسئولو النادي الأهلي حضور السعة الكاملة من الجماهير، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في خوض الفريق مبارياته وسط مدرجات مكتملة من جمهوره، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المسئولين.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع جورماهيا الكيني في الثالثة عصر يوم 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني بكينيا، على أن يخوض مباراة الإياب على استاد القاهرة، في بداية قوية للفريق بالموسم الجديد وفي رحلة الدفاع عن اللقب المفضل لجماهيره والمتوج به في آخر نسختين.