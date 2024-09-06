شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة سلبية فى مباراة منتخب مصر وكاب فيردى فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر وكاب فيردى على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

شهدت المباراة بداية سريعة وهجومية من جانب منتخب مصر، بينما لجأ الرأس الأخضر إلى التأمين والتكتل الدفاعى خوفًا من تسجيل الفراعنة هدفًا مبكرًا.

وسدد مصطفى محمد فى الدقيقة 8 كرة قوية كادت تعلن الهدف الأول للفراعنة لكن الحارس يبعدها خارج الملعب.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم: محمد الشنأوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى ورامى ربيعة وحمدى فتحى ومحمد حمدى فى الدفاع، ومروان عطية وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه فى الوسط، وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد. يجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر فى مباراة كاب فيردى، كل من: المهدى سليمان ومصطفى شوبير وأحمد حجازى وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحى ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا ومحمد الننى وناصر ماهر ومصطفى فتحى وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

وتضم مجموعة منتخب مصر فى تصفيات الأمم الأفريقية المغرب 2025 كلا من: "الرأس الأخضر- موريتانيا – بوتسوانا"، حيث يلاقى فى هذه الجولة منتخبا مصر والرأس الأخضر، بينما يلتقى منتخب موريتانيا مع بوتسوانا، على أن يلتقى ألفراعنة فى الجولة الثانية الثلاثاء المقبل نظيره بوتسوانا.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشنأوي، المهدى سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامى ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدى شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدى فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الآنضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.