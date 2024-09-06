فاطمة محروس تتوج بفضية مصرية لرفع الأثقال في بارالمبياد باريس

الشارقة - اميمة ياسر - حققت فاطمة محروس لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي الميدالية الفضية في بارالمبياد باريس 2024.

ورفعت فاطمة محروس 130 كجم في المحاولة الأولى ثم 134 كجم في المحاولة الثانية ثم 139 كجم في المحاولة الثانية لتحقق الميدالية الفضية.

وحصلت بطلة الصين على الميدالية الذهبية بعد أن حققت رقم عالمي جديد 142 كجم و140 كجم رقم بارالمبي جديد، بينما حصلت بطلة البرازيل على الميدالية البرونزية .

ورفعت مصر رصيدها من الميداليات إلى 4 ميداليات في بارالمبياد باريس بعد ذهبيتي محمد المنياوي ورحاب رضوان في رفع الأثقال ثم برونزية منتخب الطائرة جلوس ثم فضية فاطمة محروس في رفع الأثقال.