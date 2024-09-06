الامارات | أزمة للعراق قبل لقاء الكويت.. هداف المنتخب يخضع لعملية جراحية عاجلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض المنتخب العراقي لأزمة حقيقية بإعلان إصابة أبرز مهاجمي المنتخب عن مباراة الكويت المقبلة في الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

حيث أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن خضوع مهاجم منتخب أسود الرافدين أيمن حسين لعملية جراحية في دولة الكويت بسبب اصابته اثناء المباراة ضد عمان في البصرة أمس الخميس أدت الى نزيف في الصدر وتم نقله على أثرها إلى الكويت.

وقاد هداف المنتخب العراقي الجديد منتخب بلاده الى الفوز على عمان بإحرازه هدف المباراة الوحيد ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.

وتعرض حسين خلال المباراة الى كدمة قوية على مستوى ضلوع صدره لكنه استمر في اللعب حتى الدقيقة 84 عندما طالب بتبديله لعدم قدرته على مواصلة اللعب بحسب تقارير صحافية، وبات مؤكدا غيابه لفترة غير محددة.