التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من موقعة فرنسا وإيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله الشوط الأول من مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الإيطالي، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.



تقدم المنتخب الفرنسي من خلال اللاعب برادلي باركولا سريعًا في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، والتي يشهدها ملعب حديقة الأمراء.

قيما أدرك التعادل للمنتخب الإيطالي اللاعب فيديريكو ديماركو في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

ومن المتوقع أن يشهد الشوط الثاني قوة وإثارة كبيرة، خاصة وأن المنتخبان يبحثان عن تحقيق الفوز خلال هذه المواجهة.

وكان المنتخب الفرنسي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، إبراهيما كوناتي، كلاوس.

خط الوسط: كانتي، يوسف فوفانا.

خط الوسط الهجومي: باركولا، مايكل أوليز، جريزمان.

خط الهجوم: مبابي.

البدلاء: سامبا، دينييه، أوباميكانو، كونيه، جندوزي، ماركوس تورام، عثمان ديمبلي، كولو مواني، وارن زائير إيمري، أريولا.

