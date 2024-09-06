إيطاليا تقلب الطاولة على فرنسا في الشوط الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - قلب المنتخب الإيطالي الطاولة على نظيره الفرنسي في الشوط الثاني من المباراة المثيرة، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، والتي يشهدها ملعب حديقة الأمراء.



جاء هدف الأتزوري الثاني من خلال اللاعب دافيد فراتيسي في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

وكان المنتخب الفرنسي قد تقدم عن طريق برادلي باركولا في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

بينما سجل التعادل للمنتخب الإيطالي اللاعب فيديريكو ديماركو في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

وكان المنتخب الفرنسي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، إبراهيما كوناتي، كلاوس.

خط الوسط: كانتي، يوسف فوفانا.

خط الوسط الهجومي: باركولا، مايكل أوليز، جريزمان.

خط الهجوم: مبابي.

البدلاء: سامبا، دينييه، أوباميكانو، كونيه، جندوزي، ماركوس تورام، عثمان ديمبلي، كولو مواني، وارن زائير إيمري، أريولا.