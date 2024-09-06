رودري: أفضّل الحياة الواقعية عن السوشيال ميديا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نجم خط وسط مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا، رودري، عن قراره الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي منذ صغره، مفضلًا العيش في العالم الواقعي بعيدًا عن المنصات الرقمية.

وقال رودري في تصريحاته إنه اختار التركيز على علاقاته الشخصية مع الأصدقاء والعائلة، معتبرًا أن التواصل وجهًا لوجه هو السبيل الأمثل لبناء علاقات حقيقية.

وأضاف رودري: "أنا سعيد بأن حياتي مرتبطة بأصدقائي وعائلتي، وقضاء الوقت معهم في الواقع يعنيني أكثر من محاولة إيجاد أصدقاء عبر السوشيال ميديا".

وأكد رودري اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أن الحياة الحقيقية بالنسبة له تدور حول التواصل المباشر والخروج مع المقربين، بعيدًا عن الأضواء الافتراضية.