مرموش يعود للتهديف مع الفراعنة بعد غياب 8 شهور

ياسر رشاد - القاهرة - عاد عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، لتألقه مع منتخب مصر بعد فترة غياب عن التهديف، حيث سجل الهدف الثاني للفراعنة أمام كاب فيردي، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

جاء هدف مرموش في الدقيقة 45+2، بعد استغلاله تمريرة بينية من مصطفى محمد، ليواجه مرمى كاب فيردي ويسجل ببراعة، وكان رامي ربيعة قد افتتح التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 23 بضربة رأس، بعد عرضية مثالية من أحمد سيد "زيزو".

ويُعد هذا الهدف هو السادس لمرموش بقميص منتخب مصر، ويأتي بعد غياب عن التسجيل منذ مباراة غانا في 18 يناير الماضي، ما يعني عودته للتهديف بعد حوالي 8 أشهر.