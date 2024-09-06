إبراهيم عادل يوقع على ثالث أهداف منتخب مصر أمام الرأس الأخضر

ياسر رشاد - القاهرة - عزز ابراهيم عادل تقدم منتخب مصر على ضيفه الرأس الأخضر بعدما سجل الهدف الثالث في في المباراة المقامة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا.

وجاء هدف ابراهيم عادل في الدقيقة 70 بعد نزوله بدقائق قليلة بدلا من أحمد زيزو.

وجاء هدف مصر في الدقيقة 23 عن طريق رامي ربيعة من ضربة رأسية ليوقع مدافع الاهلي على خامس أهداف مع المنتخب الوطني.

وأضاف عمر مرموش الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول

تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حمدي فتحي، محمد حمدي

في الوسط: مروان عطية، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، عمر مرموش

في الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة مصر والرأس الأخضر ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.