شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب شباب اليد تتوجه إلى تونس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تتوجه بعثة منتخب شباب كرة اليد إلى تونس صباح اليوم، السبت، للمشاركة فى بطولة أفريقيا التى تقام فى تونس خلال الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر الجارى.

وأعلن طارق محروس ، المدير الفنى للمنتخب، قائمة اللاعبين والتى تضم كلا من، يوسف ناجي - يوسف وليد - أحمد عبد الرحيم و حمزة مجدي - محمد مؤمن - محمد عبد الغني - عمر عدلان - محمد وائل - يوسف عبد الغني - زياد حشاد - محمد عدلان - محمد شعبان - مهند خالد عبد الرحيم - معاذ عزب - ياسين محمد - محمود علي.

فيما يفتقد المنتخب جهود 4 لاعبين بسبب الإصابة، وهم بلال إبراهيم مسعود وأحمد حسام وعلي الفولي وفيراس مروان.

ويبدأ منتخب شباب اليد مواجهاته يوم 9 سبتمبر أمام مالى قبل مواجهة غينيا 10 سبتمبر ثم المغرب يوم 11 من نفس الشهر.

يذكر أن منتخب مصر للشباب لكرة اليد قد توج في مارس الماضي بلقب دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في غانا، بعد الفوز على المنتخب الأول للكونغو الديمقراطية.