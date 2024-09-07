شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش يسجل هدف منتخب مصر الثانى في شباك كاب فيرى والان مع تفاصيل الخبر

سجل عمر مرموش لاعب منتخب مصر، الهدف الثانى في شباك كاب فيردى، فى المباراة المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها فى المغرب.

سجل رامى ربيعة الهدف للفراعنة في الدقيقة 23، بعدما استغل عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو ليضع الكرة برأسه فى شباك كاب فيردى ليضع الفراعنة فى المقدمة، وأحرز عمر مرموش الهدف الثانى في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع بالشوط الاول بعد تمريرة رائعة من مصطفى محمد.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى ورامى ربيعة وحمدى فتحى ومحمد حمدى فى الدفاع، ومروان عطية وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه فى الوسط، وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

يجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر فى مباراة كاب فيردى، كلاً من: المهدي سليمان ومصطفى شوبير وأحمد حجازي وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني وناصر ماهر ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

وتضم مجموعة منتخب مصر في تصفيات الأمم الأفريقية المغرب 2025 كلاً من: "الرأس الأخضر - موريتانيا – بوتسوانا"، حيث يلاقي في هذه الجولة منتخبا مصر والرأس الأخضر، بينما يلتقي منتخب موريتانيا مع بوتسوانا، على أن يلتقي الفراعنة في الجولة الثانية الثلاثاء المقبل نظيره بوتسوانا.



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