شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية الجمعة 6- 9- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية الجمعة، الموافق 6- 9- 2024 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها، الأهلي يهزم دجلة بهدف الشحات وديًا استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني، والزمالك يعلن وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا.

منتخب مصر يضرب كاب فيردى 3 - 0 فى ضربة البداية بتصفيات أمم أفريقيا

حقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فوزًا عريضًا على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

التشكيل الرسمى.. تريزيجيه ومرموش وصلاح وزيزو يقودون منتخب مصر أمام كاب فيردى

أعلن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، التشكيل الذى سيخوض به مباراة كاب فيردى على ستاد القاهرة الدولى بعد قليل فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

الأهلي يهزم دجلة بهدف الشحات وديًا استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني

حقق فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر فوزًا وديًا علي نظيره وادى دجلة بهدف دون رد سجله حسين الشحات في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين منذ قليل علي استاد مختار التتش. الزمالك يعلن وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا تلقى نادي الزمالك إخطاراً من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بوصول البطاقة الدولية للدولي الجابوني أرون بوبيندزا خلال الساعات القليلة الماضية.

بيراميدز يعلن رسمياً ضم يوسف أوباما فى صفقة انتقال حر

أعلن نادى بيراميدز أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك الذى انتهى تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم المنقضى، لينضم اللاعب للفريق السماوى فى صفقة انتقال حر.

أسامة نبيه: "يوسف قد صديق أوجولا 100 مرة.. ويساوى 50 مليون جنيه"

علق أسامة نبيه ، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على الأنباء التى تتردد فى الوقت الحالى حول دخول نجله يوسف أسامة لاعب بيراميدز ضمن صفقة تبادلية لضم الفريق السماوى النيجيري صديق أوجولا من سيراميكا.

تعطل مفاوضات بيراميدز وسيراميكا لضم صديق أوجولا

شهدت الساعات الماضية تعطل مفاوضات بيراميدز وسيراميكا حول طلب الفريق السماوى الحصول على خدمات النيجيري صديق أوجولا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فاطمة محروس تحرز الميدالية الفضية فى بارالمبياد رفع الأثقال

نجحت فاطمة محروس لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، في تحقيق ميدالية فضية خلال منافسات وزن 67 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليًا فى العاصمة الفرنسية باريس.

حقق منتخب الطائرة جلوس الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد الفوز علي منتخب ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 3/ 2. منتخب الطائرة جلوس يحقق الميدالية البرونزية في بارالمبياد باريس 2024

بعد أحمد محسن.. الإسماعيلى يفاوض إيريك تراورى لفسخ التعاقد بالتراضى