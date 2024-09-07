شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يغلق ملف العروض الخارجية للرحيل عن الأهلي في ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي ملف العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية من أندية خارجية، بعدما اتفق مع إدارة الأهلي على البقاء ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وارتبط أسم بيرسي تاو بالعديد من العروض الخارجية الفترة الأخيرة للتعاقد معه في ميركاتو الصيف الجاري، أبرزها من كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والوداد المغربي والخلود السعودي وغيرها من العروض العربية.

وقال مصدر في الأهلي إن بيرسي تاو أتفق مع الأهلي ومدربه السويسري مارسيل كولر على رفض هذه العروض من أجل البقاء مع الفريق لذا أغلق اللاعب الجنوب أفريقي هذا الملف تماماً مؤكدًا تركيزه التام مع الفريق ضمن استعداداته للموسم المقبل.

من ناحية أخرى، بدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبات الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها على استاد القاهرة، من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يطاب مسئولو النادي الأهلي حضور السعة الكاملة من الجماهير، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في خوض الفريق مبارياته وسط مدرجات مكتملة من جمهوره، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المسئولين.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع جورماهيا الكيني في الثالثة عصر يوم 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني بكينيا، على أن يخوض مباراة الإياب على استاد القاهرة، في بداية قوية للفريق بالموسم الجديد وفي رحلة الدفاع عن اللقب المفضل لجماهيره والمتوج به في آخر نسختين.