شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: بداية مميزة تليق باسم الفراعنة وتوقيت التغييرات رائع من حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق، أن منتخب مصر قدم مباراة رائعة تليق باسم الفراعنة بعد الفوز على كاب فيردى بثلاثية نظيفة، في افتتاح مشواره في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية: "بداية مميزة لمنتخب مصر وأداء يليق باسم مصر يطمئن الجماهير على مشوار المنتخب في أفريقيا".

وأضاف وائل جمعة: "توظيف تريزيجيه وأحمد سيد زيزو في وسط الملعب كان مميزا وأعطى المنتخب حلولا هجومية كثيرة، وخلق فرص كتير للتهديف على الرغم من التخوف من عدم إجادتهم الدفاع بقوة".

وتابع: "أعتقد أن مروان عطية هو نجم المباراة الأول، بعدما سيطر على الاستحواذ لمنتخب مصر وكان مفسد لهجمات كاب فيردى".

وأوضح: "توقيت التغييرات كان مثالى وغيروا الشكل للأفضل ومنحوا حسام حسن الأريحية بجاهزيتهم وتقديم الإضافة، وحسام حسن قدم مباراة مميزة".

وأضاف: "أكثر ما يقلق في المباراة هي إصابة مصطفى محمد ورامى ربيعة وطبيعى تواجد الإصابات لإرهاق اللاعبين".

حقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فوزًا عريضًا على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69.