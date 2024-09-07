شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كاب فيردى: منتخب مصر استحق الفوز ولدى ثقة فى التأهل إلى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بيدرو بوبيستا المدير الفنى لمنتخب كاب فيردى ان منتخب مصر يستحق الفوز فى مواجهة اليوم حيث توقيت تسجيل الهدف الثانى للفراعنة حسم اللقاء بشكل كبير.

وأوضح المدير الفنى لمنتخب كاب فيردى خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلا " لدى ثقة كبيرة من تأهل منتخب كاب فيردى الى نهائيات كأس الأمم الأفريقية القادمة 2025 بالمغرب ".

وأشار بيدرو بوبيستا قائلا " الجهاز الفنى لمنتخب مصر قام باستغلال بعض الاخطاء للاعبى منتخب فيردى فى المباريات السابقة وتحفيظ لاعبين الفراعنة العمل على الكرات الثابته وتسجيل الأهداف وبالفعل نجحوا فى ذلك ".

وتابع المدير الفنى لمنتخب كاب فيردى قائلا " من الطبيعى تواجد محمد صلاح مع منتخب مصر يضع قوة كبيرة للمنافس حيث يعد من آفضل اللاعبين داخل أفريقيا والعالم ".