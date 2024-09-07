شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يوضح سبب الدفع بحمدى فتحى.. ويؤكد: حجازى لاعب كبير ومن حقه يزعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر سعادته الكبيرة بالفوز على كاب فيردى بثلاثية نظيفة في افتتاح التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، مشيدا بروح اللاعبين والأداء الرجولى وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

قال حسام حسن في المؤتمر الصحفى، إنه يعرف جيدا إمكانات اللاعبين مثل تريزيجيه ومروان عطية ومرموش غيرهم وهو ما منحه الفرصة لإجراء تعديلات في مراكز اللاعبين وهو يثق تماما في تقديمهم أفضل ما لديهم.

تابع "أنه يعرف إمكانات أحمد حجازى جيدا ولكنه فضل الدفع بحمدى فتحى في قلب الدفاع لأنه يستطيع بناء الهجمة من الخلف بجانب سرعات لاعبى الخصم وهى فكرة للجهاز الفني وليس تقليلا من حجازى صاحب الخبرات والتاريخ الكبير".

أضاف " من حق حجازى يزعل لأنه لم يشارك وهو قائد المنتخب بعد محمد صلاح، وغضبه لرغبته فى المشاركة وغيرته على المنتخب وأتفهم ذلك جيدا طالما لم يصدر منه أى تجاوز، وهو من اللاعبين المميزين فنيا وسلوكيا والأمر انتهى ولا توجد مشكلة مع حجازى، وكنت أفكر فى الدفع به فعلا أثناء اللقاء ولكن تراجعت خوفا عليه ولكن بلا شك يبقى حجازى من أهم اللاعبين للمنتخب".

فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.